Während der TennoCon hat Entwickler Digital Extremes auch enthüllt, wie es mit "Warframe" weitergehen wird. Dabei wurde schnell klar, dass Spielern des renommierten Titels auch in Zukunft so schnell nicht langweilig werden dürfte.

So wurden mit "Whisper in the Walls" und "1999" gleich zwei Erweiterungen für "Warframe" genauer vorgestellt. Erstere erscheint noch in diesem Jahr, letztere folgt im Laufe des nächsten.

In "Warframe" schlüpfen wir in die Rolle und die Rüstung der Tenno, einer Rasse von Kriegern, die mit Klingen und Schusswaffen kämpfen und vom Führer Lotus aus einem langen Kälteschlaf erweckt wurden, um die Ordnung im Sonnensystem wiederherzustellen. "Warframe" bietet mehr als 35 Warframes, Hunderte von Waffen und Tausende von Anpassungsoptionen, die Möglichkeit, Waffen, Rüstungen und Gegenstände mit einem Mod-System aufzurüsten sowie die Option, Clans beizutreten, Haustiere zu halten und riesige Welten zu erkunden.