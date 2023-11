World of Tanks: Holiday Ops 2024-Events

Das "World of Tanks"-Franchise setzt seine jährliche Tradition fort, die Winterfesttage mit der Community zu feiern und lädt dazu auch in diesem Jahr wieder einen besonderen prominenten Botschafter ein. Der bekannte britische Fussballspieler und Filmstar Vinnie Jones steht bereit, dem "Holiday Ops 2024"-Event im "World of Tanks"-Franchise seine charismatische, knallharte Persönlichkeit zu verleihen.

Vinnie Jones hat im Verborgenen als Vollstrecker des Weihnachtsmanns gearbeitet und sich um diejenigen gekümmert, die auf der "bösen Liste" standen. Dieses Jahr ist Vinnie jedoch nicht hier, um das Geschenk der Züchtigung zu verteilen, sondern um dem Weihnachtsmann sein Rücktrittsschreiben zu überreichen. Er verlässt seinen Posten, um eine neue Chance zu suchen: Er wird Kommandant in "World of Tanks"..., aber nicht bevor er und seine Crew eine letzte böse Liste abhaken.

"Ihr habt richtig gehört, ich hänge meine Zuckerstangen an den Nagel und schliesse mich den grossartigen World of Tanks-Spielern für Holiday Ops 2024 an. Meine Tage, an denen ich Leute auf der bösen Liste 'korrigiert' habe, sind vorbei. Ich bin jetzt ein World of Tanks-Kommandant, und es wird die ganze Zeit 'Jingle-Bells' sein!"

Vinnie Jones, der zum World of Tanks-Holiday-Ambassador gewordene Feiertagsvollstrecker

Schliesst euch mit Vinnie Jones in der Garage zusammen, wo er den eifrigsten und festlichsten Panzersoldaten Herausforderungen und Quests zuweisen wird. Das erfolgreiche Abschliessen dieser Missionen belohnt die Spieler mit themenbezogenen Anpassungsgegenständen wie zum Beispiel eine von Vinnie inspirierte Tarnung, Emblemen, Aufschriften, Abzeichen, Medaillen, einzigartigen Dekorationen, Avataren und mehr. Spieler von "World of Tanks" und "World of Tanks Modern Armor" können auch Vinnie in ihre Panzercrews rekrutieren, der mit seiner rauen, ikonischen Stimme die Panzerfahrer in den Gefechten unterstützt.

"Holiday Ops 2024" beginnt am 1. Dezember, und "World of Tank"s-Spieler aller Plattformen können sich Vinnie bei diesem Festtagsabenteuer anschliessen.