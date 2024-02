World of Tanks mit den Teenage Mutant Ninja Turtles

"World of Tanks" hat sich mit unseren Lieblings-Helden in Panzer und Augenbinde zusammengetan: Die "Teenage Mutant Ninja Turtles!" In Anlehnung an die klassische Zeichentrickserie aus den späten 80er Jahren entfaltet sich die schildkrötentastische Battle Pass-Saison - TMNT Pass - in drei Kapiteln voller mutantenstarker Herausforderungen und Belohnungen, die alle vom 06. März bis zum 05. Juni laufen werden.

Während Tanker die Saison durchlaufen, können sie thematische Belohnungen erhalten, die von der TMNT-Saga inspiriert sind. Darunter sind exklusive progressive Stile, das "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Team, die echte Spitzenreporterin April O'Neil und ihre Antagonisten Shredder, Bebop, Rocksteady und Krang als Crew-Mitglieder - alle mit einzigartiger Sprachausgabe.

Die wichtigsten Fahrzeuge dieser Saison werden radikal umgestaltet und erhalten einen Turtle-typischen Look: Der BZ-75-Panzer erhält den unverwechselbaren progressiven 3D-Stil "Shred Tread", der Manticore-Panzer den progressiven 3D-Stil "Technodrome" und der TVP T 50/51-Panzer den progressiven 3D-Stil "Party Wagon". Für diesen Battle Pass wird es auch spezielle Pakete geben. Eines davon bietet die tapfere Reporterin April O'Neil als Crew-Mitglied mit einzigartiger Sprachausgabe. Das Paket ermöglicht den Zugang zu einer Reihe von Spezialmissionen, die den fantastischen progressiven 2D-Stil "Turtle Power" und andere wertvolle Ingame-Goodies bieten.