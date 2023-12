X4: Timelines - Neue Erweiterung

Egosoft präsentiert das kommende grosse Update 7.00 und die neue Erweiterung "X4: Timelines" für das Weltraum-Simulationsspiel "X4: Foundations", das unlängst seinen fünften Geburtstag feiern durfte.

die bisherigen vier Erweiterungen haben das X4-Sandbox-Universum vergrössert und mit neuen Fraktionen, Schiffen und Handlungssträngen euer Interesse erregt. Heute gibt Egosoft einen ersten Blick auf unsere nächste - etwas ungewöhnliche - Erweiterung für X4.

X4: Timelines - Eine revolutionäre Erweiterung

Seht euch am besten gleich unser erstes Ankündigungsvideo für "X4: Timeline"s an. In diesem Video zeigt der Entwickler einige der neuen Inhalte - und Egosoft-Gründer Bernd Lehahn verrät euch, was es mit der neuen Struktur und dem etwas anderen Gameplay-Loop von "X4: Timelines" auf sich hat.

X4: Timelines – Reveal Teaser

Begib dich auf eine noch nie dagewesene Weltraum-Odyssee mit "X4: Timelines", der neuesten Erweiterung im X4-Universum. "X4: Timelines" führt neue Spielende auf innovative Weise in die zentralen Spielmechanismen von X4 ein und wird auch altgediente Weltraumabenteurer faszinieren. Freu dich auf kolossale Herausforderungen und unerwartete Ausflüge in die Tiefen der Überlieferungen und Geschichte der X-Serie in einer spannenden neuen Storyline, die ausserhalb der X4-Sandbox spielt.

"X4: Timelines" ist dein Tor zu unerforschten Gebieten und nie zuvor erzählten Geschichten. Wähle "Timelines" im Hauptmenü von X4: Foundations und begib dich auf ein Abenteuer, das Zeit und Raum sprengt. Auf deinem Weg kannst du verschiedene Boni für dein X4-Sandbox-Universum freischalten.