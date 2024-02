The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verkauft sich Millionfach!

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" zählte, bewertungstechnisch, zu den besten Spielen, die das vergangene Jahr zu bieten hatte - und das waren einige. Trotz dessen, dass vieles aufgrund des Hypes um "Baldur's Gate 3" etwas in Vergessenheit geraten ist, darf sich Nintendo nun über einen weiteren Meilenstein für den aktuellsten Zelda-Ableger freuen. Wie nun bekannt wurde, hat sich "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" weltweit über 20 Millionen Mal verkauft.

Neben "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" hatte Nintendo mit "Super Mario Wonder" einen weiteren Hochkaräter aus den eigenen Reihen vorzuweisen. Dieser entwickelte sich innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Release zum am schnellsten verkauften Ableger der Super Mario-Reihe und konnte nun insgesamt 11,96 Millionen Einheiten absetzen.

Doch angesichts der Gesamtzahl von "Mario Kart 8 Deluxe" besteht sowohl bei "Super Mario Wonder" als auch bei "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" noch ordentlich Nachholbedarf. Nintendo gab bekannt, dass der aktuellste Ableger der "Mario Kart"-Reihe noch im vergangenen Jahr 6.79 Millionen Mal den Besitzer wechselte und somit nun auf eine Summe von insgesamt 60.58 Millionen verkauften Einheiten kommt. Damit ist der Fun-Racer bis heute das erfolgreichste Spiel auf Nintendos Switch.