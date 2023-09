The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekommt keine Erweiterungen

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ist nun schon eine Weile exklusiv für Switch erhältlich. Erweiterungen für Links Open-World-Abenteuer sind jedoch nicht geplant, wie Nintendo jetzt klargestellt hat.

Konkret hat Produzent Eiji Aonuma im Interview mit der Famitsu gesagt, dass man schon alle geplanten Inhalte in die Ursprungsversion von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" gepackt habe und das Spiel somit vollständig sei. Director Hidemaro Fujibayashi stimmte zu und sagte, dass man bereits gedanklich beim nächsten Zelda-Erlebnis sei.

Im direkten Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" wählt ihr euren eigenen Weg durch die weitläufigen Landschaften Hyrules und über die geheimnisvollen Himmelsinseln. Neue Schauplätze, Gefahren und Rätsel tun sich vor euch auf, die sowohl euren Verstand als auch euren Einfallsreichtum fordern. Könnt ihr Links neue Fähigkeiten nutzen, um die bösen Mächte zurückzuschlagen, die das Königreich bedrohen?

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erschien am 12. Mai exklusiv für Switch.