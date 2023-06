PokÃ©mon-Sammelkartenspiel: Neue Erweiterung

The Pokémon Company International veröffentlichte am Freitag die neueste Erweiterung des erfolgreichen "Pokémon"-Sammelkartenspiels, "Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea", bei teilnehmenden Einzelhändlern weltweit.

Durch "Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea" könnt ihr mit weiteren Pokémon-ex kämpfen, die über hohe KP sowie mächtige Attacken und Fähigkeiten verfügen, jedoch zwei Preiskarten wert sind, wenn sie kampfunfähig werden. Laschoking, Forstellka und Dedenne erscheinen in der neuen Erweiterung als Terakristall-Pokémon-ex und werden als Vollbildillustrationen dargestellt, die ihre einzigartigen kristallinen Charakteristiken hervorheben. Zusätzlich bieten die Karten der Seltenheiten "selten, Illustration" und "selten, besondere Illustration" in "Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea" alternative Kunststile, sodass Trainer Karten sammeln können, die die Persönlichkeit bzw. die Entwicklungen jedes Pokémon in einzigartiger Weise betonen.

Ausserdem ist "Karmesin & Purpur – Entwicklungen in Paldea" jetzt digital über die Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-App für iOS-, Android-, macOS- und Windows-Geräte spielbar. Trainer können neue Pokémon-ex und Terakristall-Pokémon-ex sammeln und mit ihnen kämpfen sowie Boni im Spiel erhalten, wenn sie sich in der App anmelden.