PokÃ©mon: Offizielles Musikvideo

Jax Jones beherrschte 2023 unangefochten die Charts und die Radiostationen, und jetzt ist der Grammy-nominierte Multi-Platin-DJ und Produzent Jax Jones zurück, um 2024 die Bühne mit seiner elektrisierenden neuen Single "Never Be Lonely" zusammen mit der sensationellen deutschen Pop-Sängerin und Songwriterin Zoe Wees in Flammen zu setzen.

In der Welt von "Pokémon" streben die Trainer mit ihren Pokémon-Partnern an der Seite nach der Erfüllung ihrer Träume. Im offiziellen Musikvideo zu "Never Be Lonely" reisen wir in eine zukünftige Welt, in der Jax Jones und Zoe Wees eine mitreissende Performance liefern. Die wahre Magie entsteht, wenn Pikachu seinen grossen Auftritt hat. Mit elektrisierenden Funken, die das Stadion erleuchten, begeistert Pikachu die Menge und feiert diese aussergewöhnliche neue Single mit einem besonderen Auftritt von Ceruledge.

"Mit der Zusammenarbeit mit Zoe Wees und Pikachu ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. 'Never Be Lonely' ist eine klangliche Reise in das Herz der Musik und der Freundschaft, und es ist ein Privileg, dass Pikachu uns auf diesem Abenteuer begleitet."

Jax Jones

"Die Zusammenarbeit mit Jax Jones war eine reines Vergnügen. 'Never Be Lonely' ist ein Zeugnis für die Kraft der Verbundenheit durch Musik, und ich freue mich sehr, Teil dieser magischen Erfahrung zu sein."

Zoe Wees

"Never Be Lonely" ist die jüngste Partnerschaft zwischen Jax Jones und The Pokémon Company International, nachdem er bereits bei "Pokémon 25: The Album" im Jahr 2021 mit dem Unternehmen zusammengearbeitet hat.