PokÃ©mon: Paldeas Schicksale wird bald verÃ¶ffentlicht

The Pokémon Company International gab heute bekannt, dass die neueste Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale des Bestsellers Pokémon-Sammelkartenspiel, ab dem 26. Januar 2024 bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich sein wird.

Inspiriert von den beliebten Erweiterungen Verborgenes Schicksal und Glänzendes Schicksal, feiern Schillernde Pokémon aus der Paldea-Region in der Erweiterung "Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale" ihre Rückkehr. Trainer können mehr als 130 Schillernde Pokémon sammeln und mit ihnen kämpfen, einschliesslich von Schillerndes Pikachu, Schillerndes Azugladis, Schillerndes Granforgita, Schillerndes Heerashai, Schillerndes Nigiragi und mehr. Die Erweiterung wird ebenfalls Schillernde Terakristall-Pokémon-ex vorstellen, einschliesslich von Glurak, Forstellka und Paldea sowie weiteren Pokémon der Vergangenheit und Zukunft.

Ausgewählte Schillernde Pokémon werden in "Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale" als Vollbildkarten in denen beliebte Pokémon in ihren Schillernden Versionen von einer neuen Seite gezeigt werden. Ausserdem erscheinen ausgewählte Pokémon-ex auf hyperseltenen Karten mit einem neuen und einzigartigen holografischen Effekt.

Zu den bemerkenswerten Karten der Erweiterung gehören

11 Schillernde Pokémon-ex

11 Schillernde Pokémon-ex

7 Pokémon-ex und 3 Terakristall-Pokémon-ex

3 seltene Illustrationskarten mit Schillernden Pokémon

8 Karten der Kategorie „selten, besondere Illustration“ mit Schillernden Pokémon-ex oder Unterstützerkarten

6 hyperseltene Pokémon-ex

Karten aus Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale werden in den folgenden Produkten erhältlich sein

Top-Trainer-Box Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale: Enthält 9 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale, 1 Promokarte im Stil einer Schillernden seltenen Illustrationskarte mit Mimigma und diverses Spielzubehör.

Tech-Sticker-Kollektion Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale (erhältlich ab 26. Januar 2024): Enthält 3 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale; 1 Schillernde Promokarte mit Hefel, Mobtiff oder Gruff und 1 entsprechender Sticker, um Laptops, Tablets und sonstigen Geräten eine persönliche Note zu verleihen.

Mini-Tin-Box Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale (erhältlich ab 9. Februar 2024): Enthält 2 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale, 1 Stickerbogen und eine künstlerische Karte passend zur Tin-Box mit Famieps, Olini, Forgita, Normifin oder Flaminkno.

Tin-Box Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale (erhältlich ab 9. Februar 2024): Enthält 2 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale, 1 Promokarte mit einem Schillernden Pokémon-ex mit Terakristall-Glurak-ex, Riesenzahn-ex oder Eisenrad-ex.

Premium-Kollektion Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale (erhältlich ab 9. Februar 2024): Enthält 8 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale; 2 Schillernde Promokarten; 1 Promokarte mit einem Schillernden Pokémon-ex mit Maskagato-ex, Skelokrok-ex oder Bailonda-ex; 1 entsprechende überdimensionale Schillernde Pokémon-ex-Karte und Display mit 3 Karten.

Boosterbundle Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale (erhältlich ab 23. Februar 2024): Enthält 6 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale.

Vor der Veröffentlichung der physischen Version können Trainer am 25. Januar 2024 "Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale" digital über die Pokémon-Sammelkartenspiel-Live für iOS, Android, macOS und Windows-Geräte spielen. Die Erweiterung wird im In-Game-Shop erhältlich sein, wo Spieler Kristalle, die sie durch das Abschliessen täglicher Aufgaben erhalten, gegen verschiedene Produkte der Erweiterung "Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale" eintauschen können