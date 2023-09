PokÃ©mon x Van Gogh

Vom 28. September bis zum 7. Januar 2024 können Pikachu, Evoli, Relaxo und viele weitere Pokémon auf neue Weise im Van Gogh Museum in Amsterdam gesehen werden. Im Museum und online kann an verschiedenen Aktivitäten zum Thema Pokémon teilgenommen werden, die jungen angehenden Künstlern die Werke von Vincent van Gogh näherbringen sollen.

Zur Feier des 50. Jubiläums des Van Gogh Museums hat sich dieses für eine offizielle Kollaboration mit Pokémon zusammengeschlossen, um die Werke von Vincent van Gogh einem neuen Publikum näherzubringen. Vincent van Goghs Werke und Pokémon verbindet ein besonderer Bezug zur japanischen Kunst und Kultur, denn japanische Holzschnitte hatten einen grossen Einfluss auf van Goghs Kunst und Weltbild. In einem Brief an seinen Bruder Theo im September 1888 schrieb er:

"Und mir scheint, man kann sich nicht mit japanischer Kunst befassen, ohne viel heiterer und viel glücklicher zu werden, und wir müssen zurück zur Natur trotz unserer Bildung und trotz unserer Arbeit in einer Welt der Konventionen." "Diese Kollaboration wird es der nächsten Generation ermöglichen, Vincent van Goghs Kunst und Lebensgeschichte auf eine erfrischende Weise kennenzulernen. Das Van Gogh Museum und The Pokémon Company International schöpfen aus vielen Jahren bildungstechnischer Kompetenz, um im Van Gogh Museum ein besonderes Erlebnis für Kinder, ihre Betreuer und hoffentlich auch viele andere zu schaffen."

Emilie Gordenker, Generaldirektorin des Van Gogh Museums

Die Kollaboration von Pokémon mit dem Van Gogh Museum wird vom 28. September bis zum 7. Januar 2024 die folgenden Aktivitäten bieten.

Zur Teilnahme an den Aktivitäten wird eine reguläre Eintrittskarte zum Museum benötigt, die nur online gekauft werden kann.