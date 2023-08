PokÃ©mon-Weltmeisterschaft 2023

Die Pokémon-Weltmeisterschaft 2023, das wichtigste Pokémon-Wettkampf-Event des Jahres, beginnt morgen, Freitag, den 11. August. Dort treten die weltbesten Pokémon-Trainer innerhalb der Disziplinen Videospiel, Pokémon GO, Pokémon UNITE und dem Pokémon Sammelkartenspiel (TCG) gegeneinander an, um sich den Weltmeistertitel zu erkämpfen. Fans auf der ganzen Welt können die Action per Live-Übertragung auf Twitch mitverfolgen. Die Livestreams aus Yokohama, Japan, werden an allen drei Veranstaltungstagen intensive Matches mit Expertenkommentar bieten. Teilnehmer aus der ganzen Welt kämpfen um den Titel des Pokémon-Weltmeisters sowie Preise im Wert von über 1.000.000 Dollar.

Die Live-Streams werden vom Stream der Hauptbühne angeführt, der die Eröffnungsfeier am Freitag zeigt, gefolgt von wechselnden Matches während des gesamten Wochenendes und den finalen Matches sowie der Abschlusszeremonie am Sonntag.

Die Streams des Wochenendes findest Du hier..

Stream-Sendeplan

Pokémon TCG

Twitch.tv/PokemonTCG

Freitag, 11. August: 02:00 Uhr – 13:30 Uhr — Tag 1 Schweizer System

Samstag, 12. August: 02:00 Uhr – 14:00 Uhr — Tag 2 Schweizer System, Top 8 und Top 4

Sonntag, 13. August: 03:00 Uhr – 7:00 Uhr — Finalspiele für alle drei Pokémon TCG-Altersklassen

Pokémon VGC

Twitch.tv/Pokemon

Freitag, 11. August: 02:00 Uhr – 13.30 Uhr — Tag 1 Schweizer System

Samstag, 12. August: 02:00 Uhr – 14:00 Uhr — Tag 2 Schweizer System, Top 8 und Top 4

Sonntag, 13. August: 07:00 Uhr – 10:00 Uhr — [Finalspiele für alle drei Pokémon VGC-Altersklassen[(https://Twitch.tv/Pokemon).

Pokémon GO

Twitch.tv/PokemonGO

Freitag, 11. August: 02:00 Uhr – 11:00 Uhr — Bracket Stage

Samstag, 12. August: 02:00 Uhr – 10:00 Uhr — Bracket Stage bis Top 2

Sonntag, 13. August: 02:00 Uhr – 11.00 Uhr — Grosses Finale

Pokémon UNITE

Twitch.tv/PokemonUNITE

Donnerstag, 10. August: 02:00 Uhr – 13:00 Uhr — Gruppenspiele

Freitag, 11. August: 02:00 Uhr – 13:00 Uhr— Bracket Stage

Abschlusszeremonie

Twitch.tv/Pokemon