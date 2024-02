Neues Silent Hill-Spiel stellt kleinen Rekord auf

Das kürzlich veröffentlichte Spiel „Silent Hill: The Short Message“ hat innerhalb einer Woche nach seiner Veröffentlichung über 1 Million Downloads auf PlayStation 5 erreicht. Konami bedankt sich bei den Fans.

Konami stellte das Spiel nach einem „State of Play“-Event kostenlos im PlayStation Store zur Verfügung. Trotz gemischter Kritiken aufgrund der schwerwiegenden Themen, die in dem Spiel behandelt werden, lockte die einzigartige Veröffentlichungsstrategie viele Spieler an, das Spiel auszuprobieren. Konami wertet dies als Erfolg und hofft, dass dadurch das Interesse an zukünftigen „Silent Hill“-Projekten gesteigert wird.