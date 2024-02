Spielt Silent Hill: The Short Message kostenlos

Im Rahmen der jüngsten „State of Play“ gab es neue Informationen zur Marke „Silent Hill“, so wurde zum Beispiel bekannt gegeben, dass ihr „Silent Hill: The Short Message“ kostenlos auf eurer PS5 spielen könnt.

Um euch die Wartezeit auf das lang erwartete Remake von „Silent Hill 2“ zu versüssen, habt ihr die Möglichkeit, das Spiel „„Silent Hill: The Short Message“ zu spielen. Dabei handelt es sich laut Sony um einen neuen, kurzweiligen Titel der „Silent Hill“-Reihe mit einem jungen, zeitgenössischen Protagonisten.

Das Spiel steht kostenlos zum Download bereit, und die Entwickler hoffen, dass auch Neueinsteiger die Gelegenheit nutzen, um „Silent Hill“ kennenzulernen. Ursprünglich als experimentelles Projekt gedacht, bot „Silent Hill: The Short Message“ dem Entwickler-Team die Möglichkeit, verschiedene Ansätze auszuprobieren und ihre Expertise im Horrorgenre zu verbessern.