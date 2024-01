League of Legends erhält einen RPG-Ableger

Das „League of Legends“-Universum wird erweitert und dieses Mal mit einem neuen Spiel. „Bandle Tale“ wird als Crafting-RPG beschrieben.

Mit „Bandle Tale“ wird bald ein neues „League of Legends“-Spiel erscheinen, das auf den ersten Blick die niedliche Seite des Titels hervorheben wird. In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Ein kleiner Yordle, ein riesengrosses Problem. Von Lazy Bear, dem Studio, das euch Graveyard Keeper gebracht hat, kommt Bandle Tale: A League of Legends Story. Taucht ein in dieses entzückende Crafting-RPG, das in der magischen Welt von Bandle City spielt, der Heimat der pelzigen und lebenslustigen Yordles.“

Das Spiel soll am 21. Februar 2024 für Nintendo Switch, Steam, GOG und Epic Games erscheinen.

Fans können sich ausserdem auf die zweite Staffel von „Arcane“ freuen, die am 2. November 2024 anlaufen soll.