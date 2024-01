League of Legends: Neues Cinematic läutet nächste Season ein

Riot Games hat die nächste Season zu „League of Legends“ mit einem beeindruckenden Cinematic mit dem Titel „Still Here“ eröffnet.

„League of Legends“ ist bereits bei Season 14 angekommen und das feiert Entwickler Riot Games mit einem Cinematic, in dem beliebte Champions wie Tryndamere, Kindred, Aatrox, Morgana, Yasuo, Ashe und Kayle in verschiedenen Szenarien gezeigt werden.

Das Video, das von dem Song „Still Here“ musikalisch untermalt wird, entstand in Zusammenarbeit mit Künstlern wie Forts, Tiffany Aris und 2WEI und folgt dem Stil früherer Projekte wie beispielsweise „Warriors“.

Des Weiteren können sich Fans auf weitere animierte „League of Legends“-Inhalte freuen. Die Netflix-Serie „Arcane“ soll im November 2024 beim Streaming-Giganten Premiere feiern.