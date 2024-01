AEW Fight Forever: Letzter DLC der zweiten Season erschienen

THQ Nordic, Yuke's und All Elite Wrestling weisen darauf hin, dass der finale DLC der zweiten Season von "AEW Fight Forever" verfügbar ist. Er hört auf den Namen "The Storm is Coming" und Fans der Liga könnten damit schon eine Ahnung haben, was ihnen darin geboten wird.

Und richtig, mit der Erweiterung wurde der dreimalige AEW Women’s World Champion Toni Storm mit ihren Finisher Storm Zero zur Liste der spielbaren Wrestler in "AEW Fight Forever" hinzugefügt. Zudem freuen wir uns über neue Optionen bei der Wrestleranpassung und zehn komplett neue Tracks. Kostenpunkt für den DLC sind 11,99 Euro und einen flotten Trailer dazu bekommen wir als Einstimmung ebenfalls zu sehen.

"AEW Fight Forever" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.