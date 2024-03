AEW: Fight Forever - Giant Swing in the Ring

THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’S Co. Ltd. haben heute den unvergleichlichen Claudio Castagnoli vom Blackpool Combat Club zum Roster von "AEW: Fight Forever" hinzugefügt. Die zweite Veröffentlichung der Season 3 von "AEW: Fight Forever" ist der "Giant Swing in the Ring"-DLC, der neben dem neuen Kämpfer 30 Re-skin-Optionen und eine neue Einmarsch-Musik bietet.

Besitzer von "AEW: Fight Forever" auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC können "Giant Swing in the Ring" ab sofort spielen.

"Giant Swing in the Ring" kann sowohl als Einzel-DLC erworben werden, ist allerdings auch Teil des Season Pass 3 und ist ein der "AEW: Fight Forever - Light the Fuse Special Edition" inkludiertt.

Der komplette AEW: Fight Forever Season Pass 3 Pass enthält