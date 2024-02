Nächste Erweiterung für AEW Fight Forever

THQ Nordic, Yuke's und All Elite Wrestling weisen darauf hin, dass inzwischen der erste DLC der dritten Season von "AEW Fight Forever" verfügbar ist. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

Besagte Erweiterung für "AEW Fight Forever" hört auf den Namen "Swerve To The Beach" und wird uns hier 30 Sekunden lang vorgestellt. Sie ergänzt den gerade aufstrebenden Wrestler Swerve Strickland inklusive seines charakteristischen House Call und den Swerve Stomp Finishern. Ausserdem gibt es jetzt einen neuen Ring mit Strand-Setting. Erinnerungen an den "Bash at the Beach"-PPV der WCW werden wach.

Zusätzlich können alle Spieler von "AEW Fight Forever" ab sofort den neuen "Freebie 4 da Fans"-DLC herunterladen (Nintendos Switch folgt am 16. Februar). Dieses komplett kostenlose DLC-Paket ergänzt zehn neue Ring-Kostüme und fünf frische Musiktitel.

"AEW Fight Forever" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.