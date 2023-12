Turniermodus für AEW Fight Forever

THQ Nordic, All Elite Wrestling und Yuke's haben den "Beat The Elite"-DLC für "AEW Fight Forever" veröffentlicht. Dies ist der zweite DLC für Season 2 und er führt den neuen Offline-Einzelspielermodus "Beat The Elite" ein. Ein Trailer stellt die 6,99 Euro teure Erweiterung in bewegten Bildern vor.

Im "Beat The Elite"-Modus treten die Spieler gegen zehn zufällig ausgewählte Wrestler aus dem Roster von AEW an. Der letzte Kampf wird immer gegen einen Kämpfer aus "The Elite", also Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson und Adam "Hangman" Page stattfinden. Wer alle Kämpfe gewinnt, erhält je nach gewählter Schwierigkeitsstufe kosmetische Gegenstände im Spiel.

Der "Beat The Elite"-DLC für "AEW Fight Forever" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Switch-Fassung wird am 27. Dezember bedient.