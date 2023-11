Replay & Apple Music Charts 2023

Es ist wieder soweit! Apple Music Abonnenten können mit Apple Music Replay 2023 ihre Top Songs, Künstler, Alben, Genres und mehr entdecken, anhören und mit anderen teilen.

Apple Music hat ausserdem die Charts zum Ende des Jahres 2023 veröffentlicht, in denen die grössten Hits des Jahres auf Apple Music und Shazam sowie – zum ersten Mal – die Songs, zu denen Musikfans mit Apple Music Sing am meisten mitgesungen haben, ins Rampenlicht gerückt werden.

Dein persönlicher Soundtrack 2023

Das Apple Music Replay 2023 Erlebnis zum Jahresende bietet Abonnenten auf der ganzen Welt detaillierte Einblicke in Hörgewohnheit und ein komplett personalisiertes Highlight Reel. Einmal eingeloggt, könnt ihr eure Top Songs, Top Alben, Top Künstler:innen, Top Genres und mehr abrufen. Superfans können sogar herausfinden, ob sie zu den Top 100 Hörer ihrer Lieblingskünstler oder -genres gehören. Sie können ausserdem mit den Replay Jahresplaylists ihre persönliche Top 100 aus jedem Jahr anhören, in dem sie genug Musik gehört haben, um die Funktion nutzen zu können.

Apple Music Replay ist das ganze Jahr über verfügbar, sodass Musikliebhaber das ganze Jahr über weiterhören, erkunden und teilen können.

Die Charts zum Jahresende 2023 bei Apple Music

Ein Blick auf die Apple Music Charts 2023 genügt, um festzustellen, dass es ein gewaltiges Musikjahr gewesen ist. In den Apple Music Charts ist ein ums andere Mal Geschichte geschrieben worden und Hörer:innen haben sich mehr als je zuvor auf vielfältigere und globalere Klänge eingelassen.

2023 haben zahlreiche Songs langjährige Chartrekorde gebrochen und Genres wie Música Mexicana und Afrobeats haben mehr Hörer:innen weltweit erreicht, als je zuvor. Sieht man sich die Charts zum Jahresende an, gibt es so vieles zu entdecken, was in jedem anderen Jahr noch unvorstellbar gewesen wäre.

Top 10 Best Streaming Songs: Schweiz

Flowers - Miley Cyrus Calm Down - Rema I'm Good (Blue) - Bebe Rexha, David Guetta Komet - Udo Lindenberg, Apache 207 Another Love - Tom Odell I Ain't Worried - OneRepublic As It Was - Harry Styles 10:35 - Tate McRae, Tièsto Mockingbird - Eminem Tattoo - Loreen

J-Pop ist auf dem Vormarsch

In den erstmals veröffentlichten Top 100 2023: Sing Charts, in der die Top Songs des Jahres nach Anzahl der Wiedergaben unter Verwendung des Apple Music Sing Features gezählt werden, führt das J-Pop-Duo YOASOBI mit „アイドル (Idol)“. Der Song landet auch auf Platz 7 der Top Song Charts des Jahres und ist damit der bisher bestplatzierte J-Pop-Song. Es ist einer von zwei J-Pop-Songs, die es in die Top 10 der weltweiten Song Charts geschafft haben, ein neuer Rekord für dieses Genre. Der Song „Subtitle“ von OFFICIAL HIGE DANDISM landet auf Platz 10.