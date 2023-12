Neues Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft und Massive Entertainment versorgen uns mit einem neuen Video zu "Avatar: Frontiers of Pandora". Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird nämlich über sieben Minuten lang erklärt, wie die Story von "Avatar: Frontiers of Pandora" entstand. Die dafür verantwortlichen Personen kommen in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu Wort.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC.