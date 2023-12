Die Kollegen von Digital Foundry haben eine detaillierte Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen von "Avatar: Frontiers of Pandora" zusammengestellt. Diese solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird innerhalb von 20 Minuten klar, dass sich die technische Seite von "Avatar: Frontiers of Pandora" auch auf den Konsolen sehen lassen kann. Auf dem PC konnte diese ja ebenfalls überzeugen.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.