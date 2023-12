Avatar: Frontiers of Pandora - Offizieller Soundtrack

Der offizielle Soundtrack des Spiels "Avatar: Frontiers of Pandora" ist ab dem 8. Dezember erhältlich. In einem "Behind the Music"-Video erklären Simon Landry, Music Supervisor bei Ubisoft Music, und Alex Riviere, Audio Director bei Massive Entertainment, wie der 49 Tracks umfassende Soundtrack zustande kam.

"Avatar: Frontiers of Pandora" erscheint am 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und Windows PC.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält das "Child of Two Worlds Pack", das ein Kosmetik-Set für den Hauptcharakter und einen Waffen-Skin beinhaltet.