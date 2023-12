Technik-Analyse zur PC-Fassung von Avatar: Frontiers of Pandora

Die Kollegen von Digital Foundry haben eine detaillierte Technik-Analyse zur PC-Version von "Avatar: Frontiers of Pandora" zusammengestellt. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird die technische Seite der PC-Fassung von "Avatar: Frontiers of Pandora" über 23 Minuten lang beleuchtet. Dabei kann diese überzeugen, was vor allem der potenten Snowdrop-Engine zu verdanken ist.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist seit 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.