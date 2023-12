Avatar: Frontiers of Pandora benötigt Internetverbindung

"Avatar: Frontiers of Pandora" ist ab heute für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Simultan machen erste Berichte die Runde, dass eine Internetverbindung für das Spiel nötig ist. Wir haben alles Wissenswerte zusammengefasst.

Konkret ist eine einmalige Internetverbindung zum Spielen von "Avatar: Frontiers of Pandora" nötig. Es muss nämlich zwingend der Day-One-Patch heruntergeladen werden, denn ohne den geht nichts. Solo-Ausflüge sind dann aber auch offline möglich. Lediglich für Koop-Gameplay wird eine konstante Onlineverbindung benötigt.

Nach den Events des ersten Avatar-Films begibst du dich in "Avatar: Frontiers of Pandora" auf eine Reise über die Westgrenze und schliesst dich anderen Na'vi-Stämmen an, um Pandora vor den gewaltigen Streitkräften der RDA zu schützen. Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit Disney und James Camerons Produktionsfirma Lightstorm Entertainment entwickelt und ist ein Action-Adventure aus der Egoperspektive mit einer offenen Spielwelt.