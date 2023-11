Kurze Entwicklungszeit für Call of Duty: Modern Warfare 3

Seit wenigen Tagen ist "Call of Duty: Modern Warfare 3" nun endlich erhältlich. Gleichzeitig machen Berichte die Runde, wonach der Ego-Shooter nur eine relativ kurze Entwicklungszeit hatte.

So vermelden mehrere Quellen, wie etwa auch Bloomberg, dass "Call of Duty: Modern Warfare 3" in lediglich 16 Monaten auf die Beine gestellt wurde. Die kurze Entstehungszeit brachte dabei einige Negativeffekte mit sich. So seien etwa Wochenendarbeit und Nachtschichten bei der Fertigstellung keine Seltenheit, sondern eher der Alltag gewesen. Damit hätte "Call of Duty: Modern Warfare 3" auch die zweifelhafte Ehre, als Serienteil mit der kürzesten Entwicklungszeit in die Geschichte einzugehen.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" ist seit 10. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.