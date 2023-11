in den diversen sozialen Medien haben sich bereits einige Spieler zum Umfang der Kampagne von "Call of Duty: Modern Warfare 3" geäussert. Hier sollte kurz und knackige Ego-Shooter-Kost auf uns zukommen.

Demnach dürften wir rund vier Stunden lang mit der Kampagne von "Call of Duty: Modern Warfare 3" beschäftigt sein. Wer alles sehen will, sollte noch etwas länger Spass daran haben. Generell ist zu lesen, dass die Kampagne des Ego-Shooters eben genau das bietet, was man von ihr erwartet, aber auch nicht mehr.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" erscheint am 10. November. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und der PC genannt.