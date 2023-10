Call of Duty feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Am 29. Oktober 2023 wird "Call of Duty" stolze 20 Jahre alt. Möglich gemacht haben das Entwickler und eine einzigartige, riesige Spielergemeinschaft.

Das erste "Call of Duty" wurde 2003 veröffentlicht. Heute gilt die Marke als Synonym für das First-Person-Action-Genre. Egal, ob ihr "Call of Duty" seit 2003 spielt oder erst seit kurzem dabei seid, Activision möchte euch dafür danken, dass ihr Teil der 20-jährigen Geschichte von "Call of Duty "seid.

Die Geschichte von "Call of Duty" wird mit der Veröffentlichung von "Modern Warfare III" am 10. November fortgesetzt. Im Frühjahr 2024 könnt ihr euch den über 45 Millionen Fans anschliessen, die "Call of Duty: Warzone Mobile" bereits vorregistriert haben.

Activision sagt "Danke!", dass ihr in den vergangenen 20 Jahren in der Geschichte von Call of Duty eine wichtige Rolle gespielt habt.