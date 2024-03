Warhammer 40k trifft auf Call of Duty

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Nachdem es im Netz bereits einige Gerüchte und Leaks zur möglichen Kooperation zwischen "Call of Duty" und dem "Warhammer 40k"-Franchise gegeben haben soll, wurde dies nun offiziell via Twitter bestätigt. Entsprechend sollen die Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)" und "Call of Duty: Warzone" mit passenden Inhalten beglückt werden.

Operators are only as strong as the oaths they uphold ⚜️



Inspired by the @Warhammer 40,000 universe, Space Marines, Sisters of Battle, Astra Militarum skins and more are coming to Call of Duty #Warzone and #MW3 pic.twitter.com/du3PNWTEbB