Die BundesBattle-Finals stehen an!

Diesen Samstag schaut die Schweizer "Street Fighter"-Community gespannt nach Basel. In der ManaBar finden ab 13:00 Uhr die ersten BundesBattle-Finals statt - und am Ende des Anlasses steht die Krönung des besten Schweizer "Street Fighter 6"-Spielers. Für acht der zehn Startplätze haben sich in den vergangenen Monaten bereits Spieler qualifiziert. Um die letzten zwei Qualifikationsplätze wird ebenfalls am Samstag gespielt.

Street-Fighter gesucht

Wer die bisherige Qualifikation verpasst hat, kann sein Können in "Street Fighter 6" ab 13:00 Uhr im letzten Qualifier unter Beweis stellen und mit einer guten Leistung in die Finals einziehen, die um 17:30 Uhr starten. Der Preispool steht aktuell bei 328.- CHF, die Teilnahmegebühr für den Qualifier beträgt 15.- CHF. Der Eintritt ist für interessierte Zuschauende kostenlos.

Bereits qualifiziert haben sich in den vergangenen Monaten:

Elbowings (VD)

FiveJaw (SH)

HR Calamitas (ZH)

HR Direktor (ZH)

HR Saltseiya (ZH)

HR Valiser (AG)

Kyuu (ZH)

Leek (BE)

Übertragen wird der Event voraussichtlich auf dem Twitch-Kanal von HardRead, weitere Informationen zum Turnier gibt es auf der Webseite von BundesBattle, inklusive den Informationen, wie man sich für den Qualifier anmeldet.