Nintendo-Meisterschaften - Splatoon 3

Die Tinte ist getrocknet, der Staub hat sich gelegt, die Nintendo European Championships 2023 in Deutschland sind zu Ende. Sie fanden am Wochenende des 7. und 8. Oktober in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main statt und waren der Höhepunkt der europaweiten Turniere in zwei der populärsten Multiplayer-Titel für Nintendo Switch: in "Splatoon 3" und in "Mario Kart 8 Delux"e. Am Ende standen Spieler aus Deutschland und Frankreich auf dem Siegertreppchen. Sie werden im kommenden Januar nach Tokio reisen und im Rahmen der Nintendo Live 2024 um die Weltmeisterschaft kämpfen. Auf der Website der Nintendo European Championships 2023 und dem YouTube Kanal von Nintendo Deutschland können sich alle E-Sports-Fans über die zurückliegenden Wettkämpfe informieren und sie noch einmal erleben.

Am ersten Wettkampftag der Splatoon 3 European Championship traten in der Gruppenphase die 12 besten Teams aus ganz Europa gegeneinander an. Nach den packenden Matches des rundenbasierten Turniers sicherten sich vier von ihnen den Einzug in die K.O.-Phase am Folgetag: Alliance Rogue aus Frankreich, Golden Ratio aus der Schweiz, Spark, die Grossbritannien und Irland vertraten und das deutsche Team KaiZer.

Der Sonntag startete mit dem ersten Halbfinal-Spiel zwischen Alliance Rogue und KaiZer. Es war bereits das dritte Mal, dass das französische Team in der K.O.-Phase eines Splatoon European Championship auf deutsche Gegner traf. In einem hart umkämpften Best-of-Five-Match, in dem es zunächst 2:2 stand, sicherte sich KaiZer mit zwei Supermuscheln in letzter Sekunde den Sieg.

Im zweiten Halbfinale begegneten sich zwei Newcomer: Spark aus Grossbritannien und Irland sowie Golden Ratio, das erste Schweizer Team überhaupt, das die K.O.-Runde einer Splatoon European Championship erreicht hat. Und die Schweizer sicherten sich nach einem starken Vorstoss in Operation Goldfisch mit einem verdienten 3:1 auch den Einzug ins Endspiel.

Im Match um den dritten Platz konnte sich Alliance Rogue ebenfalls mit 3:1 gegen Spark durchsetzen und Bronze mit nach Hause nehmen.

Im spektakulären Finale der Splatoon 3-European Championship trafen die einheimischen Favoriten von KaiZer dann auf die Schweizer von Golden Ratio, die damit ihr erstes Endspiel bestritten. KaiZer– mit Kapitän Isik, Zerr[eZ], Neuzugang flyzero und dem vierfachen deutschen Meister und ehemaligen Vizeweltmeister WMajin (1) – spielten ihre Qualitäten souverän aus. Sie erholten sich von einer anfänglichen 1:2-Niederlage im Revierkampf, gewannen vier Anarchie-Kämpfe in Folge und errangen mit 4:1 den Gesamtsieg. Ihr Preis: eine goldene Trophäe und die Einladung, am 20. und 21. Januar 2024 an den Weltmeisterschaften bei der Nintendo Live 2024 in Tokio teilzunehmen.

Aber damit waren die spannenden Events in Bad Vilbel noch nicht zu Ende, denn nach der Entscheidung in Splatoon 3 stand noch die erste Mario Kart 8 Deluxe European Championship auf dem Programm. Insgesamt 24 Spieler:innen aus ganz Europa hatten sich in Online-Vorrunden im August und September dafür qualifiziert und traten nun in zwei Halbfinalen gegeneinander an. Nach zwölf Rennen wurden die Punkte addiert, und die besten Sechs aus jedem Halbfinale zogen ins Endspiel ein.

Vor den letzten beiden Rennen – Bowsers Festung und Regenbogen-Boulevard - sah es ganz nach einem Sieg von einem der drei Erstplatzierten aus: ώƒ Mars mit 84, Mario mit 82 oder starxlx mit 81 Punkten. Aber es war der Franzose Thomas, der sich am Ende durchsetzte. In den letzten beiden Rennen raste er jeweils als Zweiter durchs Ziel und legte damit noch einmal 24 Punkte zu. Mit einer Gesamtwertung von 101 Punkten setzte er sich an die Spitze der Rangliste und verwies starxlx mit ganzen sieben Punkten Abstand auf den zweiten Platz.

Als erster Nintendo-Spieler überhaupt konnte Thomas die Trophäe der Mario Kart 8 Deluxe European Championship in die Höhe recken. Zudem gewinnt auch er einen Flug nach Japan, um an der Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024 in Tokio teilzunehmen, die am 21. Januar nächsten Jahres im Rahmen der Nintendo Live 2024 stattfinden wird.

Wer das actiongeladenes Wettkampf-Wochenende in Bad Vilbel nacherleben möchte, sollte gleich einen Blick auf die Website der Nintendo European Championships 2023 oder auf den YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland werfen. Man darf gespannt sein, wie sich Thomas und das Team KaiZer Ende Januar in Tokyo schlagen werden.

*(1) Als Teammitglied der BackSquids, die im Juni 2018 im Finale der Splatoon 2 World Championship den japanischen GG BoyZ *unterlagen.