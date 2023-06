Event-Kalender: E-Sport-Turniere & LAN-Partys - Schweiz

Welche E-Sports-Turniere, Game-Events und LAN-Partys finden wann und wo statt? Bei uns erfahrt ihr es! Das ganze natürlich mit dem Fokus auf Schweizer Events.

Eine Übersicht über Game-Events und Messen, mit dem Fokus auf die Schweiz, findet ihr hier.

Update vom 01.05.2023: Jintan-LAN hinzugefügt...

Hinweise:

Wir listen üblicherweise keine reinen Online-Turniere und Show-Events bei welchen das Mitspielen für das Publikum nicht möglich ist.

Schweizer E-Sports-Turniere/Events & LAN-Partys

Wöchentliche oder monatliche Events

World of Games - Brettspiel-Abende

Ort: World of Games, Schinhuetweg 3, Unterentfelden

Termin: jeweils donnerstags, ab 18:30

Jeweils am Donnerstag werden von World of Games Brettspiele-Abende organisiert. Diese finden im Ladenlokal von WoG statt. Ab 18.30 dürft ihr vorbeikommen, der späteste Termin fürs Eintreffen ist 20:00 Uhr. Das Ende ist offen: Wenn die Spiele und die Energie zu Ende sind. ;)

NINTENDO Events

Offizielle und Inoffizielle Turniere rund um Nintendo Spiele

GAMES.CH - Online - Mario Kart 8 Deluxe - Fun-Turniere

Seit 2019 veranstalteten wir wieder monatlich ein "Mario Kart 8 Deluxe"-Turniere.

Die Teilnahme ist, wie bei uns üblich, kostenlos. Zudem haben wir tolle Preise für euch.

Damit auch wirklich alle Spass an den Turnieren haben, verlosen wir die Mehrzahl der Preise unter allen Teilnehmern. Natürlich geht der Turniergewinner (oder Gewinnerin) nicht leer aus!

Hier findet ihr weiter Infos zu unseren "Mario Kart"-Turnier-Events.

Fudi - Mario Kart 8 Deluxe - Events

Montag: Let’s Play is Fudi (200cc): 19:00–20:00 Uhr - Turniercode: 0804-6406-6091

Mittwoch: Bliiz is Fudi (150cc, furiose Items): 21:00–22:00 Uhr - Turniercode: 2272-1122-8715

Freitag: WKND is Fudi (150cc): 21:00–22:00 Uhr - Turniercode: 2932-4635-0891

Sonntag: Blueshell is Fudi (150cc): 18:30–19:30 Uhr - Turniercode: 0595-2610-0523

Splatoon DACH - Turnier

Datum: 26.03.2023

Location: online

Infos und Anmeldung:

News zum "Splatoon 3"-DACH-Turnier

"Splatoon 3"-Turnierseite

Weitere Informationen:

Livestream

"Splatoon 3"-Community auf Discord

Einmalige oder jährliche Events

EEvent #16

Termin: 26.-29. Mai 2023

Ort: Seeparksaal, Arbon

Offizielle Homepage

E-Sport @Zurich Pop Con & Game Show

Termin: Oktober 2023

Ort: Messe Zürich

Gespielt wird: Diverse Turniere, checkt die offizielle Website...

Weitere Informationen zum Event

Offizielle Homepage der Zürich Game Show

SwitzerLAN

Termin: Oktober 2023

Ort: Bern, Expogelände

Weitere Informationen zum Event

Jintan-LAN 2023

Termin: 2.-5. November 2023

Ort: ri.nova impulszentrum, Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein

Offizielle Homepage

Der Gaming Verein Rheintal "Jintan-Clan" organisiert im 2023 erneut eine LAN Party. Die Registrierung ist ab sofort über unsere Website möglich...

Turniere für Teilnehmende:

- Worms Revolution 2on2

- CSGO Wingman 2on2

- Voting Turnier XonX

Weiteres

Wir haben eine wichtigen LAN oder einen E-Sport-Event (Schweiz) vergessen? Dein Favorit ist nicht dabei? Melde uns deine Veranstaltung und wir tragen diese gerne in der Liste nach!

Hinweis: Um in die Liste aufgenommen zu werden, muss das Turnier mindestens für 40 Spieler ausgelegt sein.

Wir listen zudem keine E-Sports-Events, die nicht öffentlich zugänglich sind (bei welchen sich nicht jeder zur Teilnahme anmelden kann) oder von Veranstaltern, die nicht mit sauberen Methoden/Zahlen arbeiten. Das selbige gilt auch für Events die von Casinos oder der Tabak- und Alkoholindustrie finanziert werden.

Alle Angaben ohne Gewähr!

