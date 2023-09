ESO: Update 39 nun auch für Konsolen verfügbar

Update 39 für "The Elder Scrolls Online" ist ab sofort kostenlos für Xbox und Playstation verfügbar. Diese neueste Aktualisierung führt für alle bestehenden ESO-Spiele eine Reihe langersehnter Verbesserungen und Ergänzungen bei "The Elder Scrolls Online" ein.

Beispielsweise eine Reihe von Änderungen, welche für niedrigstufige Charakteren die Anzahl und Häufigkeit verringern, mit der Quests angeboten werden. Ab sofort werden Navigatoren-NSC in Tamriel zeigen, ob sie die Spieler zum Ziel einer verfolgten Quest transportieren können (aktiv oder inaktiv).

Neben den Verbesserungen für Quests und Inhalte enthält Update 39 auch Änderungen zu wichtigen Gegenstandstypen, welche die Gegenstandsverwaltung vereinfachen. Diese Aktualisierung enthält die Möglichkeit, ähnlichen Gegenstände aus dem Kronen-Shop mithilfe der Funktion "Alles stapeln" zu stapeln. Darüber hinaus wird besser kommuniziert, welche Gegenstände im Inventar verkauft werden können und welche nicht.

Zudem bringt Update 39 Ergänzungen im PvP, unter anderem bessere Todesbenachrichtigungen, mehr Beute bei Schatzskampen und neue Belohnungen wie drei Monstermasken in Cyrodiil. Neben PvP-Aktualisierungen stehen einige Verbesserungen am Wohn-Editor an, inklusive einer Vorschau von Kronen-Einrichtungsgegenständen, wodurch ersichtlich wird, wie sich etwas in einem Heim machen würde, bevor man es kauft, sowie das Platzieren von Einrichtungsgegenständen aus dem Inventar, um diese direkt aus Inventar oder Sammlungsmenü in einem Heim aufzustellen.