EVE Online: Neue Erweiterung

CCP Games hat heute "EVE Online: Viridian", die neue Erweiterung für das Sci-Fi-Weltraum-MMO "EVE Online" veröffentlicht. "Viridian" führt ausgefeilte Neuerungen ein, mit denen ihr eure Unternehmen verwalten und Ziele setzen, Upwell-Strukturen personalisieren und mit Lancer-Dreadnoughts einzigartige Kampfstrategien verfolgen könnt. Die Viridian-Erweiterung schafft neue Möglichkeiten für euch, Beziehungen zu knüpfen, indem ihr gemeinsam fliegen und euch in sozialem Gameplay engagiert - alles für den Ruhm ihrer Corps. Ihr werdet auch in den Genuss neuer, visueller Updates kommen, die den Sternensystemen und Raumschiffen von New Eden mehr Tiefe verleihen.

"Viridian ist ein Beweis für die 20 Jahre Innovation und Immersion von EVE Online. Diese Erweiterung katapultiert die Befehlshabenden der Corporations und ihre Mitglieder in nie dagewesene Höhen. Baue Einfluss auf, fliege mit Freunden, fördere stärkere Verbindungen und vereinige dich für gemeinsamen Ruhm! Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um nach New Eden zu warpen, sich dem Gefecht anzuschliessen und Teil einer epischen Geschichte zu werden."

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online