EVE Fanfest 2023: Musikvideo & Dokumentation

In Erwartung des EVE Fanfest 2023, mit dem das historische 20-jährige Jubiläum von "EVE Online" gefeiert wird, veröffentlicht CCP Games heute “Belonging: An EVE Fanfest Documentary", in dem die Community und die Wichtigkeit des Events für das Spiel untersucht werden. Ausserdem stellte CCP mit “On Top of The World” den ersten Song der neuen hauseigenen Band Crowd Kon7rol vor. Des Weiteren wurde die offizielle Countdown-Seite für die Enthüllung der "20th Anniversary Collector's Edition" von "EVE Online" gestellt.

"Belonging: An EVE Fanfest Documentary" erforscht die Leidenschaft, die die "EVE Online"-Community antreibt. Produziert von The Escapist und gefilmt während des Fanfests 2022, gewährt der Film Einblicke in EVEs wichtigste jährliche Veranstaltung und untersucht den Einfluss der engagierten Fangemeinde. Als erste von zwei Dokumentationen wird CCP "The Making of EVE Online" auf dem Fanfest 2023 zeigen, wie sich das berühmte MMO über zwei Jahrzehnte hinweg entwickelt hat.

"Belonging: An EVE Fanfest Documentary zeigt die EVE-Community in all ihrer Pracht. Sie macht deutlich, dass das Fanfest mit keinem anderen Event vergleichbar ist – hier werden Allianzen gebildet oder zerrissen und die Bande lebenslanger Freundschaft geschmiedet oder erneuert, was ein Erlebnis ist, das man nirgendwo sonst auf der Welt findet. Das Fanfest 2023 entwickelt sich zum grössten und symbolträchtigsten Community-Treffen in der Geschichte von CCP. Es ist die perfekte Art und Weise, das historische 20-jährige Jubiläum von EVE zu feiern."

Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games

Das Fanfest 2023 wird der erste Auftritt von Crowd Kon7rol als CCPs offizielle hauseigende Band sein. Mehr als 1'000 Kapselpiloten nehmen dieses Jahr an dem Event teil, um das 20-jährige Vermächtnis des MMOs zu feiern. Zu den prominenten Rednern gehören der Astrophysiker Mark McCaughrean, der "Empires of EVE"-Autor Andrew Groen und Charles "Space Pope" White von der NASA JPL.

Tickets für das Fanfest 2023 sind noch auf Eventbrite erhältlich ($295 USD), und weitere Details über die Veranstaltung gibt es unter www.eveonline.com/fanfest.

Zur Feier des zwei Jahrzehnte andauernden Bestehens des MMOs hat sich CCP Games mit dem Publisher Limited Run zusammengetan, um eine "20th Anniversary Collector's Edition" für "EVE Online" zu entwickeln: Ein grosszügig gepacktes Box-Set, das die Geschichte, das Vermächtnis und die Community von "EVE" feiert. Der offizielle Countdown bis zur vollständigen Enthüllung ist bereits live und ermöglicht es, die Collector’s Edition auf die Wunschliste zu setzen, bevor die Vorbestellungen am Freitag, den 07. Juli 2023, beginnen.