Neuer Trailer zur Fallout-Serie enthüllt

Fans der von Bethesda geschaffenen postapokalyptischen Rollenspielreihe "Fallout" sollten jetzt besonders aufmerksam sein. Die unter der Leitung von Amazon umgesetzte TV-Serie hat nun endlich einen richtigen Trailer erhalten. In diesem stecken zahlreiche Anspielungen und Inhalte der Game-Reihe, die jedes Fanherz höher schlagen lassen dürften.

Inhaltlich knüpft die "Fallout"-Serie an die Erzählweise der Videospiele an. Dieses Mal verschlägt es uns, die Zuschauer, 200 Jahre in die Zukunft, beziehungsweise nach dem Atomkrieg, der sich bekanntlich nie ändert. Einmal mehr tauchen dabei die Vault-Bewohner aus dem Untergrund auf und müssen sich in der tristen und nuklearen Einöde zurechtfinden, die wieder einmal mit zahlreichen mutierten Wesen, feindlich gesinnten Banden und anderen Hindernissen gespickt ist.

Die "Fallout"-Serie soll bereits ab dem 11. April über Amazon zum Anschauen bereitstehen. Fun Fact: Neben "Fallout" arbeitet Amazon derzeit wohl auch an einer filmischen Umsetzung von "God of War". Hierzu ist jedoch bislang kaum etwas bekannt.