Fallout 76: Das kostenlose Update

Ab sofort öffnet "Atlantic City – Boardwalk Paradise", das neueste Update für "Fallout 76", die Tore zu den kleinen und grossen Freuden des Lebens! "Atlantic City – Boardwalk Paradise", das ab sofort allen Spielern auf allen Plattformen kostenlos zur Verfügung steht, präsentiert eine neue führende Destination des Ödlands – mit berauschender Unterhaltung, malerischen Ufern und neuen Expeditions-Herausforderungen.

Ihr könnt jetzt Atlantic City bereisen und neue Missionen abschliessen, während sie Belohnungen verdienen und versuchen, das Machtgefüge der Stadt im Gleichgewicht zu halten.

In "Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise" könnt ihr euch den zwei neuen Expeditionen Steuerhinterziehung und Das Spiel aller Spiele widmen. In "Steuerhinterziehung" arbeitet ihr für die Mafia und greift ihr bei der Buchhaltung unter die Arme, in "Das Spiel aller Spiele" müsst ihr dagegen in einem Rennen voller Hindernisse und Gegner behaupten.