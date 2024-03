Fallout 76: Atlantic City – America's Playground & Season 16

Für "Fallout 76" gibt es ab sofort ein neues Update: "Atlantic City – America's Playground" ist jetzt kostenlos für "Fallout 76"-Spieler auf allen Plattformen verfügbar und bringt neue Quest-Reihen, die freie Erkundung von Atlantic City und eine neue Saison voller abenteuerlicher Belohnungen.

Mit America's Playground könnt ihr nach Atlantic City zurückkehren, die Stadt frei erkunden und neue Quests erleben, die euch an Orte in Atlantic City und Appalachia führen. In Atlantic City nehmt ihr es mit der Bedrohung durch die Überwucherten auf, die das überflutete Stadtzentrum zu überrennen drohen.

Andernorts hat die Russo-Familie in Appalachia die Mottenmann-Kultisten aus dem Ingram-Anwesen geworfen und das Gebäude in einen protzigen Nachtclub verwandelt, doch hinter ihrer neuen glamourösen Fassade verbergen die Russos ein paar finstere Geheimnisse und brauchend dringend Hilfe.

"Fallout 76: Atlantic City – America's Playground" ist ab sofort auf PC sowie für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar.

Zusammen mit America's Playground startet in "Fallout 76" auch Saison 16: Duell mit dem Teufel. Diese Saison dreht sich um einen epischen Kampf zwischen Rip Daring und dem Jersey Devil, der euch die Gelegenheit bietet, sich Rang und Namen zu machen und einzigartige Belohnungen zu verdienen.