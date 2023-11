Support für Far Cry 6 beendet

Ubisoft gibt bekannt, dass der Support für "Far Cry 6" offiziell beendet ist. Das bedeutet, dass keine weiteren Updates mehr für den Ego-Shooter erscheinen werden.

In einem begleitenden Statement bei Twitter dankt man gleichzeitig der Community von "Far Cry 6" für ihre Unterstützung. Ausserdem wird betont, dass die Online-Unterstützung für den Ego-Shooter selbstverständlich weiterhin bestehen bleibt.

„Far Cry 6“ erzählt die Geschichte einer fiktiven Karibikinsel namens Yara. Sie erinnert mit ihrer Geschichte, einer Revolution in der Vergangenheit, ihrer Rückständigkeit und ihrer Vorliebe für Rum und Musik an das tatsächlich existierende Kuba.

"Far Cry 6" erschien am 7. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.