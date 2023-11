Fashion Dreamer: Die Welt der Mode

Aufstrebende Mode-Influencer können in "Fashion Dreamer" ihren persönlichen Stil entwickeln, unzählige Outfits entwerfen und diese mit der ganzen Welt teilen. Sie erleben, wie es ist, eine eigene Mode-Marke aufzubauen und zu vermarkten. Darüber hinaus dürfen sich die Spieler auf jede Menge zusätzlicher, kostenloser Download-Inhalte nach der Veröffentlichung freuen. Dazu gehören zum Beispiel neue Designmuster, noch mehr Optionen zur Gestaltung ihrer Charaktere und Showrooms sowie neue Spielvarianten. Weitere Details dazu werden noch bekannt gegeben.

"Fashion Dreamer" fordert die Kreativität heraus. Ihr entwerft angesagte Outfits – von lässiger Freizeitkleidung bis zu schicker Haute Couture – und bringt euren einzigartigen Mode-Stil mit Hilfe eures Avatars, der Muse, zum Ausdruck. Ihr könnt zwischen Hunderten Kleidungsstücken und Accessoires wählen, die sich zu vielen, unverwechselbaren Looks kombinieren lassen. Sobald ihr euren Stil gefunden habt, könnt ihr eure neuesten Kreationen in verschiedenen virtuellen Welten, den so genannten Kokons, zur Schau stellen. Ihr könnt sie dort in eurem Showroom ausstellen, um noch mehr Aufmerksamkeit und Likes für eure Marke zu erhalten, aber auch inspirierende neue Mode anderer Musen entdecken, egal ob ihr on- oder offline spielt. Euren Einfluss auf die Modewelt steigert ihr, indem ihr Design-Herausforderungen annehmt und euch damit noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten freischaltet, die eure Marke aufwertet. Dank des asynchronen Mehrspielermodus wird die virtuelle Welt Eve von Musen aus aller Welt bevölkert. Ihr könnt also praktisch überall Inspirationen oder Likes für eure coolsten Outfits finden.