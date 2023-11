Fashion Dreamer: Kostenloses Winter-Update

Marvelous Europe kündigte heute das erste kostenlose Update für das Mode- und Influencerspiel "Fashion Dreamer" an, das seit dem 3. November 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich ist. Ab dem 5. Dezember beschert Version 1.2 den Spieler:innen jede Menge neuer Inhalte, neuer Muster, neuer Modeartikel und neuer Möglichkeiten, schicke Outfits zu kreieren. Dazu kommt ein fantastisches Crossover mit dem beliebten japanischen Monatsmagazin Ciào.

Mit dem Winter-Update erhaltet ihr neue Muster, Ausstattungsmöglichkeiten für eure Musen, Möbel für den Showroom und Fotorahmen. So könnt ihr die Garderoben eurer Musen erweitern, neue Outfits entwerfen und euren einzigartigen Modestil im Showroom präsentieren. Einige der neuen Looks sind über die „zeitlich begrenzte Ausstellung“ erhältlich, ein kostenloses spielinternen System, das jedem Influencer in der virtuellen Welt Eve monatlich eine Reihe neuer Ziele stellt. Werden diese Ziele erreicht, könnt ihr nützliche neue Artikel und Muster erhalten. Die erste zeitlich begrenzte Ausstellung wurde so entwickelt, dass ihre Aufgaben für alle Spieler umsetzbar sind. Dabei dreht sich alles um das Thema "Fantasy" und bietet über 20 Modeartikel mit einem "Schmetterlingstraum"-Motiv.

Die angehenden Modeschöpfer können jetzt ausserdem das neue Musen-Notizbuch entdecken. In diesem Tagebuch halten sie ihre Erinnerungen an die Musen fest, die ihnen in Fashion Dreamer begegnet sind. So können sie sich immer wieder von früheren Begegnungen inspirieren lassen. Im Lookbook wiederum können sie ihre Lieblingsoutfits speichern und benennen, damit sie ihr Outfit jederzeit wechseln oder ihre Kreationen mit ihren Followern teilen können.

Alle Musen erhalten obendrein T-Shirts, die in einer spannenden Kollaboration mit zwei Manga-Reihen des Magazins Ciào entstanden sind: Zum einen mit "Naisho No Lily", einer Serie von Fujita Hasumi, die in Ciào Deluxe veröffentlicht wird sowie mit "Shining!", einer Reihe von Nao Maita, die in Ciào‘s Hauptmagazin erscheint. Obendrein gibt’s einen neuen Foto-Rahmen, der ebenfalls in Zusammenarbeit mit Ciào entstanden ist.

Und auch im neuen Jahr dürfen sich alle "Fashion Dreamer"-Spieler auf weitere Updates mit zusätzlichen Styles, Outfits und Features in der Welt von Eve freuen.