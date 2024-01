Final Fantasy XVI auch für Xbox?

Es könnte sein, dass wir uns irgendwann auch über eine Xbox-Fassung von "Final Fantasy XVI" freuen dürfen. Zumindest ist jetzt ein erstes Anzeichen dafür aufgetaucht.

So hat der Insider Shpeshal Nick im Infinite Podcast behauptet, dass Square Enix momentan an einer Xbox-Umsetzung von "Final Fantasy XVI" arbeitet. Auf ein Releasefenster wollte er sich jedoch nicht festlegen.

Fakt ist, dass die PS5-Exklusivität von "Final Fantasy XVI" im Juni endet und erst danach Portierungen für andere Plattformen erscheinen können. Square Enix und Microsoft arbeiten seit kurzem auch enger zusammen, was man etwa an der kommenden Xbox-Version von "Final Fantasy XIV" merkt. Andererseits wurde bisher etwa keine Xbox-Fassung von "Final Fantasy VII Remake" angekündigt, obwohl es dazu immer wieder Gerüchte gab, die durchaus vielversprechend klangen.

"Final Fantasy XVI" bietet eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, welche in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von Bestien namens Espern und den Domini, also einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden.

Erzählt wird die Story von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der Esper Ifrit schwört, einem Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

"Final Fantasy XVI" ist seit 22. Juni 2023 für PS5 erhältlich.