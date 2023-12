Final Fantasy XVI bekommt keinen direkten Nachfolger oder Ableger

Square Enix hat jetzt in Person von Produzent Naoki Yoshida betont, dass "Final Fantasy XVI" keinen direkten Nachfolger oder einen Ableger erhalten wird. Der Grund für diese Massnahme ist einleuchtend.

So erklärt Yoshida, dass das ursprüngliche Entwicklerteam von "Final Fantasy XVI" mittlerweile schon wieder aufgeteilt wurde. Die einzelnen Personen sind bereits mit anderen Projekten beschäftigt.

"Final Fantasy XVI" bietet eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, welche in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von Bestien namens Espern und den Domini, also einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden.

Erzählt wird die Story von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der Esper Ifrit schwört, einem Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

"Final Fantasy XVI" ist seit 22. Juni zeitexklusiv für PS5 erhältlich. Besagte Exklusivität hat eine Dauer von sechs Monaten. Danach sind Portierungen für andere Plattformen möglich.