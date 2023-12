Final Fantasy 16 - Erweiterungspass angekündigt

Während der Game Awards 2023 hat Square Enix einen neuen Trailer enthüllt, der zwei kostenpflichtige DLC-Kapitel für "Final Fatasy XVI" für PlayStation 5 präsentierte. Der erste Zusatzinhalt namens "Echoes of the Fallen" ist jetzt im PlayStation Store erhältlich, der zweite DLC "The Rising Tide" wird im Frühling 2024 veröffentlicht. Spieler können alternativ den Erweiterungspass von "Final Fantasy 16" erwerben, der beide Kapitel zu einem reduzierten Preis enthält.

"Echoes of the Fallen" schaltet eine neue Story sowie neue Kämpfe, Waffen, Accessoires, eine neue Stufengrenze und mehr frei. Das Abenteuer beginnt vor dem letzten Kampf des Basisspiels, als seltsame, dunkle Kristalle beginnen, auf dem Schwarzmarkt zu kursieren. Die Spieler begleiten Clive und Co. bei ihren Ermittlungen, während denen sie auf eine Gruppe verdächtiger Händler stossen, die sie zum verlassenen und zerfallenen Weisenturm und den furchtbaren Geheimnissen führt, die dieser birgt.

Unter den besonderen Bonusgegenständen, die "Echoes of the Fallen" und der Erweiterungspass enthalten, befinden sich das Panzerschwert, mit dem Clive die berühmte Waffe von Cloud aus "Final Fantasy VII" führen darf, sowie die Notenrolle von „Away (1987)“, die eine modifizierte Version des Songs "Away" als Hintergrundmusik im Versteck abspielen kann.