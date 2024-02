Foamstars bekommt zweite Season

Was absolut niemanden überraschen dürfte, nämlich eine zweite Season von "Foamstars", wurde jetzt tatsächlich von Square Enix angekündigt. Einen Termin für deren Start gibt es selbstverständlich auch schon.

So öffnet ab 9. März die "Groovy Disco" in "Foamstars" ihre virtuellen Pforten. Was das inhaltlich bedeutet, verrät uns gleichzeitig ein knallbunter und schmissiger Trailer.

Die zweite Season in "Foamstars" ergänzt mit Tim Trolle einen neuen Charakter sowie frische Missionen. Ausserdem freuen wir uns über die zeitbegrenzten Events Ranked Party, Extreme Party und Happy FriYAY Party.

In "Foamstars" stellt Schaum die kostbarste Ressource dar. Er kann vielseitig eingesetzt werden: Spieler können rutschige Oberflächen erschaffen, um schnell durch die Arena zu surfen, das Gelände umformen, um sich gegen Angriffe zu schützen oder sich einen Höhenvorteil zu sichern. Am Ende geht geht es darum, die Gegenseite einzuseifen und das Spiel zu gewinnen.

"Foamstars" ist seit 6. Februar für PS4 und PS5 erhältlich.