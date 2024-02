Foamstars: Erste Details zu saisonalen Inhalten

Square Enix enthüllte im State of Play-Livestream weitere Details zu den geplanten saisonalen Inhalten für den 4-gegen-4-Schaumparty-Shooter "Foamstars" Vorgestellt wurde die erste Season mit dem Titel "Starry Pop", zusammen mit zeitlich begrenzten saisonalen Events und exklusiven Seasonpass-spezifischen Inhalten und Belohnungen.

Neuheiten in Saison Eins

Ranked Party: Euch stehen zwei zeitlich begrenzte saisonale Events zur Verfügung: Ranked Party Lonestar (Einzelspieler) oder Ranked Party Tribe-Vibe (Mehrspieler). Dabei gilt es, sieben Ränge zu meistern: Bronze-Star, Silber-Star, Gold-Star, Platin-Star, Diamant-Star, Superstar und Party-Legende. Wer genügend Ranglistenpunkte sammelt, kann sich den Ranglistenprüfungen stellen.

Extreme Party: Hier treten die Foamstars in zwei ganz besonderen Spielmodi gegeneinander an: Bei der "All Mel T"-Party spielt jeder als Mel T, während bei der "Invisible"-Party alle Teilnehmer unsichtbar sind. Das erste Team, das seinen Konkurrenten zehn Chills verpasst hat, gewinnt.

Happy FriYAY Party: Bei dieser Wochenend-Party gibt es nur Gewinner – und die Möglichkeit, den "Foamstar"-Athleten Tim Tolle, den Star der nächsten Saison, kennenzulernen.

Neben "Starry Pop" wurden mit dem Jahresausblick auch die Pläne für die anstehenden Seasons zwei bis sechs enthüllt. Eine Season dauert etwa fünf Wochen und erweitert das Spielerlebnis mit neuen Charakteren, Karten, Events und kosmetischen Gegenständen. In jeder Season gibt es einen neuen Seasonpass und ihr könnt eure Stufe erhöhen und Belohnungen freischalten, indem ihr in Kämpfen, Missionen und Herausforderungen Erfahrungspunkte (XP) verdient. Damit erhaltet ihr sofort Zugang zu den neuen Modi und Maps. So bleibt ihr Teil der "Foamstars"-Party und habt gleichzeitig die Möglichkeit, neue Charaktere freizuschalten, indem ihr in den Rängen aufsteigt und Herausforderungen meistert.

Der Premium-Season-Pass, mit dem ihr sofort neue Season-Pass-Charaktere freischaltet und zusätzliche saisonspezifische Kosmetika verdienen könnt, ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5,99€ erhältlich. (CHF-Preis aktuell nicht bekannt)

"Starry Pop" ist die erste von vielen "kostenlosen" Seasons für das kommende Jahr und wird ab der Veröffentlichung des Spiels, am Dienstag, 6. Februar 2024 bis Freitag, 8. März 2024, spielbar sein.