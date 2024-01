Foamstars erscheint bei PlayStation Plus

Square Enix gab bekannt, dass "Foamstars", der neue 4-gegen-4-Online-Schaumparty-Shooter, weltweit am 6. Februar 2024 exklusiv für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint.

Um die Schaumparty mit möglichst vielen Gästen feiern zu können, wird "Foamstars" ab der Veröffentlichung bis zum 4. März 2024 Teil der monatlichen Spiele auf PlayStation Plus, wodurch alle PlayStation Plus-Abonnenten die Gelegenheit erhalten, das Spiel ohne zusätzliche Kosten herunterzuladen und zu spielen. Alle Spieler, die das in diesem Zeitraum tun, können den Titel in ihrer PlayStation Plus-Bibliothek behalten und weiterspielen, solange sie ein laufendes Abo besitzt.