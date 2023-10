Disney+ enthüllt Trailer zu Doctor Who-Specials

„Doctor Who“ feiert bereits sein 60. Jubiläum und um das zu feiern, hat Disney+ einen Trailer für die bevorstehenden Specials veröffentlicht.

Die erste Folge von „Doctor Who“ flimmerte am 23. November 1963 über die Bildschirme und nun feiert die Marke bereits das 60. Jubiläum.

Disney+ hat nun einen Trailer zu den kommenden Specials veröffentlicht und auch die Veröffentlichungstermine der Episoden bekannt gegeben.

Am Samstag, den 25. November, wird „The Star Beast“ seine Premiere feiern, gefolgt von „Wild Blue Yonder“ am 2. Dezember und „The Giggle“ am 9. Dezember.

In diesen Specials treffen der vierzehnte Doktor, gespielt von David Tennant, und Donna erneut aufeinander, um gegen den Toymaker, dargestellt von Neil Patrick Harris, zu kämpfen. Auch weitere bekannte Gesichter kehren zurück.