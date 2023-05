Guardians of the Galaxy Vol. 3 legt sensationellen Start hin

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“ ist voraussichtlich der letzte Film, der sich um dieses Superheldenteam dreht, zum Abschied hat er weltweit an den Kinokassen einen grossen Erfolg verbucht.

Mehr als 282 Millionen US-Dollar konnte der Film bisher in den Kinos einspielen. Allein in den USA brachte „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ am ersten Wochenende 114 Millionen Dollar ein. Der Film, unter der Regie von James Gunn, ist ausserdem der weltweit grösste IMAX-Eröffnungsfilm des Jahres.

Leider markiert der Film das Ende von Gunns Arbeit im Marvel Cinematic Universe und sein Übergang zur Leitung von DC Studios. Neben den bekannten Stars wie Chris Pratt, Zoe Saldaña und Dave Bautista traten auch neue Darsteller wie Chukwudi Iwuji und Will Poulter auf.

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“ ist derzeit in den Kinos zu sehen und enthält zwei Post-Credits-Szenen.