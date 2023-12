Marvel kündigt neue Serie im Black Panther-Universum an

Marvel Studios soll an einer neuen animierten Serie für Disney+ arbeiten. Der Titel dieser Produktion trägt laut Berichten den Namen „Eyes of Wakanda“ und wurde von Marvel-Führungskraft Brad Winderbaum angekündigt.

Die neue Serie soll Teil einer Reihe von Produktionen sein, die in Zusammenarbeit mit „Black Panther“-Regisseur Ryan Coogler entstehen und in Wakanda spielen. Mehr zu der Serie ist bisher nicht bekannt, auch ist nicht sicher, ob es sich bei „Eyes of Wakanda“ um dieselbe „Black Panther“-Serie handelt, die bereits 2021 angekündigt wurde.

Zu den kommenden Veröffentlichungen von Marvel gehören „Deadpool 3“ im Jahr 2024 sowie die Serien „Echo“ im Januar und „Agatha“ im Herbst 2024.